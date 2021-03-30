Совет ГД рассмотрит закон о введении штрафов за высадку детей из транспорта

Правонарушителям будет грозить наказание в виде штрафа в размере от 5 до 30 тысяч рублей.

По итогам рассмотрения на Совете Государственной думы поправки к Кодексу об административных правонарушениях РФ, устанавливающие размеры штрафов за высадку детей из общественного транспорта, которые не оплатили проезд, могут быть рассмотрены уже 6 апреля. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

Депутат напомнил о том, что с 7 марта вступил в силу запрет на высадку из общественного транспорта детей младше 16 лет, которые не оплатили проезд и едут без сопровождения взрослых.

«Сейчас перевозчиков можно привлечь к уголовной ответственности, если ребенок в результате таких действий пострадал. Мы, со своей стороны, считаем, что наказание должно следовать уже за саму высадку ребенка. Депутаты ГД подготовили соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях», — заявил Володин.

Наказание для водителей, кондукторов и контролеров за высадку ребенка — штраф от 5 до 30 тысяч рублей.