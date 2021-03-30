Начальник отдела разнообразия спецназа США сравнил Трампа с Гитлером

Оказалось, что чиновник выложил специальный коллаж, где сходство между 45-м президентом США и руководителем Третьего рейха было получено с помощью «фотошопа».

Командование сил специального назначения США (SOCOM) объявило, что Ричард Торрес-Эстрада назначен руководителем недавно созданного отдела спецназа по вопросам разнообразия, добавив, что у него «почти двадцатилетний опыт работы с программами и мероприятиями» в этой сфере, сообщает канадское консервативное издание The Post Millennial.

Пользователи Сети посчитали кандидатуру Торреса-Эстрада спорной. Они обнаружили, что чиновник неоднократно позволял себе одиозные и агрессивные выходки в отношении бывшего президента США Дональда Трампа, позволяющие усомниться в профессионализме новоиспеченного руководителя отдела спецназа ВС США. Оказалось, что ранее в своем профиле в Facebook военный опубликовал пост, где сравнил фото Трампа и лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера.

«Оставляю это здесь и медленно выйду на пенсию (чтобы продолжить работу из дома)», — написал Торрес-Эстрада по-испански к своей записи.

Более того, пост получил отметку Facebook об «частично ложной информации», так как фотография Гитлера, использованная в записи, была намерена изменена, чтобы больше походить на фото с Трампом.

Но это оказались не все проделки нового начальника: в другой записи, опубликованной чиновником в июле прошлого года, Торрес-Эстрада прокомментировал высказывания Трампа практически нецензурной лексикой. Самыми мягкими выражениями оказались: «чертов дебил», «идиот в окружении клоунов» и «остолоп».

«Итак, это тот парень, который сейчас наблюдает за приемом на работу «морских котиков», — прокомментировал новость телеведущий Такер Карлсон из Fox News.

26 марта американское издание Breitbart связалось с пресс-службой SOCOM, чтобы узнать отношения руководства к подобным действия государственного чиновника. Журналистам сообщили, что командование спецназа «осведомлено об обвинениях и сейчас их расследует», но не сообщили других подробностей.

Ранее активисту движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны» — англ.) Марку Донсу, который неоднократно призывал к ниспровержению капитализма, городские власти Сиэтла сделали предложение стать гендиректором в Региональном управлении по делам бездомных с зарплатой в $11 тысяч.