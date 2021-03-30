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16:23   30 Марта 2021
Общество

Путин призвал не допустить ситуации с детьми мигрантов в школах РФ, как в США и Европе

Путин призвал не допустить ситуации с детьми мигрантов в школах РФ, как в США и Европе

Президент России Владимир Путин высказался на тему детей мигрантов в школах в ходе заседания совета по межнациональным отношениям.

Доля детей мигрантов в отечественных школах должна быть такой, чтобы ребят можно было легко адаптировать к языковой и культурной среде. В то же время нельзя допускать такой ситуации, как в Европе и Соединенных Штатах, где некоторые школы полностью укомплектованы иностранными учениками.

"В некоторых европейских странах, да и в Штатах, когда уровень детей мигрантов в школе достигает определенного процента, местные жители своих детей из этих школ забирают", — сказал глава государства, пишет РИА Новости.

Подобный сценарий развития событий "ни в коем случае нельзя допустить", добавил Владимир Путин. Также он отметил, что в России нет острой проблемы из-за неконтролируемого наплыва мигрантов.

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#путин #школы #дети мигранты

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