Шейнин рассказал, почему сорвались переговоры Путина, Меркель и Макрона

Телеведущий уверен, что лидеры государств не смогли договориться из-за позиции Украины по Донбассу.

29 марта стало известно, что видеоконференция, в которой должны были принять участие лидеры России, Германии и Франции Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон, сорвалась. Главы государств намеревались обсудить ситуацию на Донбассе без участия украинского президента Владимира Зеленского, что не могло не возмутить последнего.

Ведущий программы «Время покажет» Артем Шейнин намекнул, что позиция Украины стала причиной срыва видеоконференции. В этой части важно вспомнить высказывание министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебы, который за несколько дней до этого фактически предъявил Европе ультиматум, попросив Францию «перезагрузить» переговоры в нормандском формате, сообщает информационное издание «Экономика Сегодня».

«Для меня это ответ на вопрос, почему с этой Украиной, с этим руководством и министром иностранных дел непонятно, о чем разговаривать. По сути он говорит следующее: "Россия – сторона конфликта, давите на них, заставьте их, мы ни при чем, как только вы додавите их, все будет хорошо". Что дальше обсуждать со страной, где министр иностранных дел – не блогер какой-нибудь – говорит такое? Он делает все, чтобы конфликт продолжал существовать», — посетовал журналист.

Справка ПС

Напомним, в апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые объявили о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами стали более 13 тысяч человек.

С 27 июля в Донбассе действует очередное бессрочное перемирие, но стороны конфликта регулярно обвиняют друг друга в его нарушениях. Вопрос урегулирования обсуждается в ходе встреч трехсторонней контактной группы, а также на саммите «нормандского формата».