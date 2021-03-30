Владимир Путин призвал пресечь попытки других стран перенести проблемы в РФ

Другие страны предпринимали попытки перенести собственные проблемы на Россию. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на заседании совета по межнациональным отношениям.

Другие страны предпринимали попытки перенести собственные проблемы на Россию. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на заседании совета по межнациональным отношениям.

Российский лидер заявил, что нельзя мириться с тем, когда люди переносят проблемы в своих странах на территорию России. По словам Путина, подобные попытки уже были. Однако власти страны пресекали такие действия и продолжат это делать, заключил президент РФ.