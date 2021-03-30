Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:10   30 Марта 2021
Политика

Владимир Путин призвал пресечь попытки других стран перенести проблемы в РФ

Владимир Путин призвал пресечь попытки других стран перенести проблемы в РФ

Другие страны предпринимали попытки перенести собственные проблемы на Россию. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на заседании совета по межнациональным отношениям.

Российский лидер заявил, что нельзя мириться с тем, когда люди переносят проблемы в своих странах на территорию России. По словам Путина, подобные попытки уже были. Однако власти страны пресекали такие действия и продолжат это делать, заключил президент РФ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #путин #президент

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров