Захарова назвала страну, которая сформировала отрицательное отношение к расизму

Современное отрицательное отношение к расизму сложилось благодаря позиции СССР по итогам Второй мировой войны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Современное отрицательное отношение к расизму сложилось благодаря позиции СССР по итогам Второй мировой войны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Представитель российского дипведомства, выступая в Совете Федерации на круглом столе "Информационная политика России и защита исторической правды", заявила, что без позиции Советского Союза фашизм и нацизм "во многом были бы полезны" некоторым политическим силам.

"Был бы процесс деколонизации завершен глобально, если бы не было Советского Союза в рядах победителей? Он бы начат не был <...> Обличение расизма и неприятие его во всем масштабе, в котором он был, стало возможным, исходя из принципиального отношения Советского Союза", — сказала она.

Мария Захарова добавила, что если бы СССР не сформировал негативное отношение к фашизму и нацизму, то сейчас о них бы рассказывали как об элементах демократии и свободы.