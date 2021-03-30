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16:03   30 Марта 2021
Происшествия

Тело подростка с колото-резаными ранами нашли у озера в Подмосковье

Тело подростка с колото-резаными ранами нашли у озера в Подмосковье

Труп школьника обнаружили в деревне Брехово, расположенной в Солнечногорском районе Московской области. СК организовал проверку.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов предположили, что 16-летний местный житель скончался от ножевых ранений, передают СМИ. Следователи возбудили по факту произошедшего уголовное дело по ст. 105 УК РФ "Убийство". Личность виновника гибели подростка пока не известна.

Полицейские ранее нашли возле реки Западная Двина труп десятилетней девочки, проживавшей в Тверской области, сообщал сайт 360tv.ru. Она ушла кататься с горки, но пропала без вести.

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#смерть #подмосковье #школьник

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