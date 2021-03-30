Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:01   30 Марта 2021
Происшествия

Три человека пострадали при взрыве парового котла под Красноярском

Три человека пострадали при взрыве парового котла под Красноярском

Трое жителей Красноярского края получили травмы различной степени тяжести из-за ЧП на предприятии по обработке лесозаготовок.

Очевидцы обратились на диспетчерский пульт в пожарно-спасательную часть поселка Нижний Ингаш, рассказав об аварии на паровом котле. Взорвавшееся устройство использовалось на заводе для сушки древесины, сообщают местные СМИ.

Трое сотрудников предприятия после произошедшего оказались в больнице. Один из них находится в тяжелом состоянии. Прокуроры и следователи региона уже приступили к выяснению всех обстоятельств инцидента. Вскоре они примут решение о возбуждении уголовного дела.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#ск #чп #лесозаготовки

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров