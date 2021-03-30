Три человека пострадали при взрыве парового котла под Красноярском

Трое жителей Красноярского края получили травмы различной степени тяжести из-за ЧП на предприятии по обработке лесозаготовок.

Трое жителей Красноярского края получили травмы различной степени тяжести из-за ЧП на предприятии по обработке лесозаготовок.

Очевидцы обратились на диспетчерский пульт в пожарно-спасательную часть поселка Нижний Ингаш, рассказав об аварии на паровом котле. Взорвавшееся устройство использовалось на заводе для сушки древесины, сообщают местные СМИ.

Трое сотрудников предприятия после произошедшего оказались в больнице. Один из них находится в тяжелом состоянии. Прокуроры и следователи региона уже приступили к выяснению всех обстоятельств инцидента. Вскоре они примут решение о возбуждении уголовного дела.