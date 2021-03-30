Экс-депутат красноярского парламента планирует баллотироваться в Госдуму РФ

Бывший депутат парламента Красноярского края Анатолий Быков планирует баллотироваться в Госдуму РФ. Об этом рассказал его адвокат Алексей Прохоров.

Бывший депутат парламента Красноярского края Анатолий Быков планирует баллотироваться в Госдуму РФ. Об этом рассказал его адвокат Алексей Прохоров.

Быков с 23 октября 2020 года находится в СИЗО, однако это не запрещает ему баллотироваться в нижнюю палату Федерального собрания. По словам Прохорова, экс-депутат получает множество писем с вопросами, собирается ли он участвовать в сентябрьских выборах.

Юрист отметил, что такие решения предполагают большую финансовую и организационную нагрузку. По его словам, если Быков примет участие в избирательном процессе, то сделает это как самовыдвиженец.

Певец Денис Майданов ранее объявил о решении баллотироваться в Государственную думу РФ, передает сайт 360tv.ru.