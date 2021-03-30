Эксперт рассказал, как Россия выиграет от инцидента в Суэцком канале 

Инцидент с контейнеровозом, заблокировавшем судоходство в Суэцком канале, пойдет на руку России, так как усилит значимость Северного морского пути.

Инцидент с контейнеровозом, заблокировавшем судоходство в Суэцком канале, пойдет на руку России, так как усилит значимость Северного морского пути.

Такое мнение в интервью телеканалу «360» высказал проректор РАНХиГС, доктор экономических наук Андрей Марголин, говоря о том, к каким серьезным изменениям на рынке глобальных транспортных перевозок приведет история с севшем на мель сухогрузом Ever Given.

Напомним, в ночь на понедельник, 29 мая, Египет воспользовался высоким благодаря полнолунию приливом и провел успешную операцию по снятию с мели застрявшего поперек Суэцкого канала контейнеровоза. Однако за те шесть дней, пока судоходство по водной артерии было заблокировано, на входе в канал образовалась «пробка» из 429 судов. По мнению экспертов, полностью график движения по Суэцкому каналу придет в норму не раньше, чем через несколько месяцев.

Комментируя ситуацию, профессор Марголин заявил, что инцидент с Ever Given не повлечет за собой глобальных потерь для мировой экономики. Но изменения неизбежно последуют, так как мировые транспортные коридоры, даже в условиях пандемии коронавируса, оказались перегружены, а после того, как вирус COVID-19, мировая торговля начнет восстанавливаться и проблемы из-за ограниченной пропускной способности Суэцкого канала обострятся.

«Это должно привести к некоему переформатированию рынка глобальных транспортных перевозок и к усилению значимости Северного морского пути», — прогнозирует эксперт.

Напомним, ранее военный обозреватель издания «Комсомольская правда» Виктор Баранец в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) высказал опасения, что страны Запада в борьбе с Россией за Северный морской путь могут развязать новую мировую войну.

Для прохода по маршруту, пролегающего в российских территориальных водах, другим странам необходимо запросить на это разрешение у Москвы, нанять лоцманов и заплатить за экологический ущерб. Также им необходимо при проходе по Севморпути соблюдать международные правила судоходства.

Соединенным Штатам Америки не нравится, что они должны соблюдать установленные Россией правила, так как, по мнению Вашингтона, Севморпуть должен считаться «общемировым достоянием». При этом Штаты занялись милитаризацией Арктики, начав перебрасывать к Аляске военные корабли и самолеты.