«Референдум о равенстве»: в США начался суд по делу о гибели Джорджа Флойда

Бывшего полицейского Дерека Шовина обвиняют в том, что он стал причиной смерти темнокожего любителя опиоидных препаратов.

В США начался судебный процесс над сотрудником полиции Дереком Шовиным, которого обвиняют в гибели афроамериканца с уголовным прошлым Джорджа Флойда. Авторы британской газеты The Guardian пишут, что мужчина может сесть в тюрьму на 40 лет, даже несмотря на то, что семье погибшего выплатили рекордные 27 миллионов долларов компенсаций.

Сторона обвинения решила вывести присяжных заседателей на эмоции: прокурор Джерри Блэкуэлл заявил, что Шовин «давил Флойда до тех пор, пока не выжал из него само дыхание, саму жизнь». С точки зрения обвинителей, офицер полиции применил силу намеренно, чтобы убить темнокожего жителя Миннеаполиса.

Адвокат обвиняемого Эрик Нельсон поспешил напомнить, что Джордж Флойд в момент задержания находился под воздействием наркотических веществ. Защитники пообещали предоставить доказательства, а также сообщили, что действия Дерека Шовина в тот день были «разумными вследствие поведения погибшего». Многочисленные свидетели готовы подтвердить, что подозреваемый находился под воздействием опиоидных препаратов и периодически сам терял сознание.

«Нельсон сказал, что Джордж Флойд принял смесь опиоидов и метамфетамина, в результате чего яростно сопротивлялся полицейским. <…> Адвокат заявил, что медицинские данные докажут наличие наркотиков в организме Флойда, а также покажут другие медицинские проблемы, включая ишемическую болезнь сердца, которая могла стать причиной смерти. Нет никаких медицинских доказательств асфиксии [удушения]», — сообщает The Guardian.

В ответ на это адвокат продемонстрировал участникам процесса видео с задержанием Флойда. Напомним, афроамериканца придавили к земле после того, как он попытался использовать в магазине поддельную долларовую купюру, а после прибытия на место полицейских отказался выполнять их требования. По словам Джерри Блэкуэлла, в ответ на эти действия правоохранители должны были «выписать штраф», а не задерживать преступника.

Защита Дерека Шовина настояла на том, что офицер действовал «по ситуации» и выполнял то, «чему его учили последние 19 лет службы в полиции».

Перед началом судебного процесса вокруг здания выставили несколько рядов вооруженной охраны, а также организовали искусственные укрепления. Несмотря на это, на улицу вышла толпа протестующих с плакатами «Миннеаполис никогда не забудет Джорджа Флойда». Адвокат семьи погибшего Бенджамин Крамп заявил, что за ходом разбирательства следит «весь мир».

«Сегодня начинается знаковое судебное разбирательство, которое станет референдумом о том, как далеко зашла Америка в своем стремлении к равенству и справедливости для всех», — провозгласил Крамп.

Обвиняемый в смерти Джорджа Флойда офицер не признает свою вину. По предварительным оценкам, судебный процесс будет длиться примерно месяц. В течение всего этого времени здание суда будет обставлено бетонными ограждениями и забором с колючей проволокой.

В ходе разбирательств участвуют 15 присяжных. Девять из них белые, четверо – афроамериканцы, и еще две женщины представляют «другие расы».