В Китае сочли «Буревестник» новым военным козырем РФ в противостоянии с Западом

Ядерная установка «Буревестник», которую Россия разместила на острове Новая Земля в Арктике, станет новым козырем в устрашении западных стран. Об этом пишет китайское издание «Чжунго цзюньван».

Ядерная установка «Буревестник», которую Россия разместила на острове Новая Земля в Арктике, станет новым козырем в устрашении западных стран. Об этом пишет китайское издание «Чжунго цзюньван».

Благодаря новым ракетам Вооруженным силам РФ удастся усилить ядерное сдерживающее влияние, говорится в статье. Ни одна страна в мире не может противопоставить «Буревестнику» систему противовоздушной обороны, способную отразить его удар.

Как отмечает «Чжунго цзюньван», Россия, возможно, и не стала бы разрабатывать и развивать проект межконтинентальной крылатой ракеты, если бы не действия США в начале 2000-х годов. Тогда американская сторона в одностороннем порядке вышла из договора об ограничениях систем противоракетной обороны (ПРО), напомнили китайские обозреватели.

В 2018 году США пригрозили выйти из ряда договоров о контроле над вооружениями и приняли серию мер по укреплению своего ядерного статуса, таких как доклад «Обзор ядерной политики США». Тогда российский лидер Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил о создании новых видов российского вооружения, призванного обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперед.

В списке разработок значилась и крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной установкой «Буревестник».