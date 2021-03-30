Руководство НАТО пытается запугать Россию отказом от "красных линий"

Декларация о готовности НАТО начать конфликт с Россией по малозначимому поводу свидетельствует о попытках руководства Альянса оказать психологическое давление на РФ.

Декларация о готовности НАТО начать конфликт с Россией по малозначимому поводу свидетельствует о попытках руководства Альянса оказать психологическое давление на РФ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг недавно выступил с резонансным заявлением о готовности задействовать статью 5 устава Альянса для противодействия России, причем даже без явных признаков военной активности последней.

Подобные декларации привлекли внимание российских военных экспертов. Они указали на их опасность ввиду отказа Столтенберга следовать практике "красных линий", которые подразумевают взаимное сдерживание именно от вооруженной агрессии, сообщает "Взгляд".

Как отметил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, это НАТО приблизилась к границам России и размещает свою военную инфраструктуру в непосредственной близости от крупных городов нашей страны. Поэтому заявления генсека Альянса быть готовым противостоять ВС РФ являются разжиганием истерии без признаков угрозы НАТО со стороны России.