Ростов-на-Дону признан самым бестактным городом России

Аналитики выяснили, в каких городах России проживают самые бестактные люди. Лидером антирейтинга стал Ростов-на-Дону, сообщает агентство Zoom Market.

Аналитики выяснили, в каких городах России проживают самые бестактные люди. Лидером антирейтинга стал Ростов-на-Дону, сообщает агентство Zoom Market.

Жители 21-го российского города в возрасте старше 18 лет ответили на три вопроса: вмешиваются ли они в чужие разговоры, любят ли давать советы и всегда ли до конца дослушивают собеседника разговора.

На первом месте оказался Ростов-на-Дону, на втором — Воронеж, на третьем — Сочи. За ними следуют Иваново и Белгород. В ТОП-10 также попали Брянск, Уфа, Оренбург и Екатеринбург. Москва заняла 20 место, рейтинг замыкает Владивосток.

Агентство также выяснило, что 86% россиян любят давать советы даже незнакомцам, а 23% респондентов заявили, что могут вмешаться в чужой разговор. Еще 67% жителей страны стараются дослушать собеседника до конца.