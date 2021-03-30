Банда рецидивистов представилась полицейскими и похитила петербурженку

Инцидент произошел на Гражданском проспекте на севере Санкт-Петербурга. Четверо уголовников силой затолкали 36-летнюю женщину в машину и скрылись с места происшествия.

Инцидент произошел на Гражданском проспекте на севере Санкт-Петербурга. Четверо уголовников силой затолкали 36-летнюю женщину в машину и скрылись с места происшествия.

Сотрудники правоохранительных органов ввели план "Перехват", сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Мужчины были задержаны через несколько часов. Ими оказались ранее судимые уроженцы Северной Осетии в возрасте от 20 до 42 лет. В автомобиле был найден сигнальный пистолет.

Потерпевшая обратилась в полицию с заявлением, что ее ограбили. По ее словам, неизвестные мужчины угрожали ей пистолетом и заставили сесть в автомобиль Lada Vesta. После чего у нее отобрали 10 тыс рублей, банковские карты, смартфон и высадили дальше по улице.

Трое мужчин оказались ранее неоднократно судимы за преступления подобного рода. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".