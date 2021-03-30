Иркутские власти ввели режим повышенной готовности из-за угрозы подтопления

Режим повышенной готовности ввели в связи с угрозой подтопления некоторых районов. Лед на мелких речках еще не успел сойти, а талая вода вышла из берегов.

Режим повышенной готовности ввели в связи с угрозой подтопления некоторых районов. Лед на мелких речках еще не успел сойти, а талая вода вышла из берегов.

В настоящее время спасатели и дорожные службы расчищают русло речки Солянка, залившей более 70 участков. Пресс-служба администрации Иркутска сообщает, что вода в дома не зашла, поэтому эвакуация не понадобилась. Специалистами был установлен круглосуточный мониторинг, ситуацию также контролируют с помощью беспилотников.

В минувшие выходные талые воды подтопили улицы Вилюйская, Тувинская, Аларская. В Иркутском районе сохраняется угроза разлива реки Урик. Сейчас там расчищают водоотводные каналы, отсыпают дамбы и откачивают воду.