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15:32   30 Марта 2021
Политика

Депутат Госдумы РФ заявил о новой политической звезде в Якутии

Депутат Госдумы РФ заявил о новой политической звезде в Якутии

Экс-кандидата в мэры Якутска Виталия Обедина стоит назначить на пост заместителя главы города. С таким предложением выступил депутат Госдумы РФ Федот Тумусов.

На выборах мэра Якутска победу одержал исполняющий обязанности градоначальника Евгений Григорьев, которого поддержали 44,27% избирателей. За Обедина проголосовали 39,67%. Депутат Тумусов утверждает, что Виталий Обедин получил высокую поддержку народа и стал значимой политической фигурой в республике.

"На политическом небосклоне Якутии зажглась новая политическая звезда — Виталий Обедин", — сказал Федот Тумусов и предложил назначить экс-кандидата на пост замглавы Якутска.

Ранее сайт 360tv.ru сообщал, что досрочные выборы мэра Якутска прошли 28 марта. О победе Григорьева высказалась бывший мэр города Сардана Авксентьева.

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#якутия #обедин #тумусов

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