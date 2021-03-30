Названа причина подорожания ипотеки в России

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко раскрыла журналистам основную причину роста стоимости ипотеки в Российской Федерации.

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко раскрыла журналистам основную причину роста стоимости ипотеки в Российской Федерации.

Жилищные кредиты стали увеличиваться в цене в России после того, как Центральный банк принял решение повысить ключевую процентную ставку. Об этом эксперт заявила в разговоре с телеканалом "360".

"Центробанк регулирует стоимость кредитов в России", — добавила Радченко.

Система устроена таким образом, что при повышении Банком России ключевой ставки отечественным финансовым организациям становится дороже получить у ЦБ кредит — соответственно, они тоже увеличивают свои ставки. Решение регулятора связано с ростом инфляции, уверена аналитик. Если у граждан есть желание и возможность улучшить свои жилищные условия, то им лучше делать это "здесь и сейчас", подытожила собеседница издания.