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15:29   30 Марта 2021
Экономика

Названа причина подорожания ипотеки в России

Названа причина подорожания ипотеки в России

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко раскрыла журналистам основную причину роста стоимости ипотеки в Российской Федерации.

Жилищные кредиты стали увеличиваться в цене в России после того, как Центральный банк принял решение повысить ключевую процентную ставку. Об этом эксперт заявила в разговоре с телеканалом "360".

"Центробанк регулирует стоимость кредитов в России", — добавила Радченко.

Система устроена таким образом, что при повышении Банком России ключевой ставки отечественным финансовым организациям становится дороже получить у ЦБ кредит — соответственно, они тоже увеличивают свои ставки. Решение регулятора связано с ростом инфляции, уверена аналитик. Если у граждан есть желание и возможность улучшить свои жилищные условия, то им лучше делать это "здесь и сейчас", подытожила собеседница издания.

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