Путин не допустит разжигания национальной и религиозной розни в России

Российские власти не допустят провокаций и разжигания национальной и религиозной розни в стране. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

Российские власти не допустят провокаций и разжигания национальной и религиозной розни в стране. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

Глава государства проводит заседание совета по межнациональным отношениям, где обсуждаются вопросы укрепления общероссийской гражданской идентичности. По словам Путина, эта тема является крайне важной для страны.

"Я бы хотел начать с темы, которая является ключевой, и звучит она так: "Об укреплении общероссийской гражданской идентичности". Нет ничего важнее для нашей страны. Для любой страны!" — сказал президент России.

Путин уточнил, что в РФ не допустят ситуаций, когда провокаторы пытаются обострить обстановку с помощью национальной и религиозной неприязни.