«Подхрюкивание» президента Литвы лидеру США приведет к разрыву отношений с РФ

Президент Литвы Гитанас Науседа повторил заявление Джо Байдена в адрес российского президента.

Президент Литвы Гитанас Науседа подхватил агрессивную риторику своего американского коллеги Джо Байдена. Вслед за ним он заявил, что российского лидера Владимира Путина можно назвать убийцей. На соответствующий вопрос от агентства BNS.lt он ответил с той же краткостью:

«К сожалению, да».

По мнению аналитиков портала RuBaltic, Науседа оказал самому себе медвежью услугу. Ведь еще в 2019 году литовский политик яростно критиковал своего предшественника на посту Далю Грибаускайте за грубые выпады в сторону Кремля.

В ходе предвыборной кампании он обещал, что не станет навешивать на соседнюю страну ярлык «террористического государства». Именно это, считают аналитики, и позволило ему заслужить репутацию «вдумчивого, рационального, рассудительного политика» и вдобавок набрать необходимые голоса для победы.

Теперь же подход Науседы к дипломатической линии серьезно изменился. Политик позиционирует себя одним из главных критиков Москвы, полагают в RuBaltic, что и приводит к таким личным оскорблениям в адрес главы другого государства.

При этом авторы статьи обратили внимание на то, что президент Литвы ни разу не общался с Путиным лично и, что немаловажно, даже не пересекался с ним на официальных мероприятиях. Основной аргумент Науседы: вести диалог с Москвой — бессмысленно.

«Пока у нас такая ситуация на Украине, пока у нас продолжается эскалация напряженности во всем регионе, произносить просто дипломатические приятные словечки я оснований не вижу, а главное — у меня нет на это морального права», — сказал Науседа в августе 2019 года.

Эксперты не исключили, что безосновательная провокация литовского политика приведет к отзыву Москвой посла в Вильнюсе.

«В ответ на выпад Байдена Россия отозвала на консультации своего посла из Соединенных Штатов. Литве это не грозит — вряд ли в Кремле вообще отреагируют на тот факт, что Прибалтика снова “подхрюкивает” вашингтонскому обкому. Но Науседа сознательно спровоцировал ситуацию, при которой дипломатические отношения между Вильнюсом и Москвой могут опуститься до отзыва послов», — предположили аналитики портала.

Российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова отозвали в Москву для консультаций 17 марта. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, диалог двух сверхдержав зашел в тупик, а новая администрация во главе с Байденом пока не торопится подбирать слова.