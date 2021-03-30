Глава Подмосковья поручил усилить газовые проверки

Проверку газового оборудования усилят в Московской области. Такое поручение дал глава региона Андрей Воробьев в ходе заседания с руководителями правоохранительных органов.

Проверку газового оборудования усилят в Московской области. Такое поручение дал глава региона Андрей Воробьев в ходе заседания с руководителями правоохранительных органов.

Необходимо провести все мероприятия, которые позволят обеспечить газовую безопасность граждан. Воробьев заявил, что нельзя допустить повторения взрывов в жилых домах, как тот, что случился 19 марта в многоэтажном доме в Химках.

"Мы входим в топ-10 самых безопасных регионов в стране. Но всегда есть к чему стремиться, как говорят", — передает слова губернатор Московской области 360tv.ru.

Обращаясь к руководителям правоохранительных органов, Воробьев заметил, что каждый житель области должен чувствовать себя в безопасности. По его словам, службам следует работать в команде для достижения лучших результатов.