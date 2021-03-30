Законопроект о сельском туризме внесен на рассмотрение в ГД РФ

Понятие «сельский туризм» предлагается закрепить в федеральном законодательстве для определения норм и условий оказания соответствующих услуг.

В Госдуму внесен законопроект о развитии сельского туризма на территории РФ. Задачи закона — закрепление понятия «сельский туризм» в федеральное законодательство о туристской деятельности, определение условий оказания такого рода услуг, а также полномочий правительства по регулированию и господдержке этого направления туризма.

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» и один из авторов законопроекта Виктор Кидяев объяснил, что под сельским туризмом в законе следует понимать посещение сельской местности или малых городов страны, где туристы будут получать услуги по временному размещению, питанию, экскурсиям.

Кидяев видит в реализации законопроекта положительное развитие, как для гостей, так и для жителей деревень.

«Городским жителям он дает возможность с комфортом отдохнуть на природе, познакомиться с историко-культурным наследием, попробовать местные продукты, понаблюдать за животными, поучаствовать в народных гуляньях — и еще многое другое. Для деревень это новый источник дохода, дополнительные рабочие места, возможность для предпринимательства и повышения качества жизни», — рассказал депутат.

Действующий закон о туризме был принят еще в 1996 году, однако он не учитывает возможность развития туризма в селе. На данный момент это направление в общемировом масштабе является одним из самых молодых и быстро развивающихся.

К примеру, в Европе по оценкам профильных организаций, на сегодняшний день более трети доходов фермеров составляют туристические услуги и продажа товаров отдыхающим. Пандемия COVID-19 привела к еще большему спросу на услуги сельского хозяйства и развитию новых форм его организации.

«Новая версия законопроекта дополнена нормой, распространяющей возможности сельского туризма на малые города. Это могут быть города численностью до 30 или даже до 50 тысяч человек. В Российской Федерации около восьмисот таких городов, среди которых Суздаль, Углич, Таруса и другие признанные туристические центры. Мы дадим этим городам новый инструмент развития территорий, пополнения местных бюджетов и создания рабочих мест», — рассказал Кидяев.

Законопроект на ставит рамок для объектов, которые будут создаваться. Это могут быть агроусадьбы, животноводческие фермы и восстановленные хутора в историческом национальном стиле – любой вид содержательного досуга. Кроме того, инициаторы закона предложили не приравнивать средства размещения к гостиницам, а также не предъявлять для них жесткие требования, как к туристическим объектам в крупных городах.

Уделить особое внимание в направлениях господдержки авторы законопроекта предложили аграрный туризм, под которым понимается вид сельского туризма с посещением сельскохозяйственных производств или участием в сельскохозяйственных работах. Требования к организации аграрного туризма будут устанавливаться Правительством Российской Федерации.