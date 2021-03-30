ЕР в Ульяновске мешает коммунистам ввести ограничения для губернатора

Коммунисты в Ульяновске добиваются внесения поправки в Устав региона, которая запретит губернатору и его семье покупать недвижимость за границей.

Депутаты от КПРФ в Ульяновской области добиваются принятия поправки в Устав региона, которая запретит губернатору, его жене и детям иметь недвижимость за рубежом. Идея возникла у коммунистов после того, как глава области Сергей Морозов объявил о намерении ввести указ, который позволит ему сократить местного премьер-министра и наделить себя его полномочиями, сообщает газета «Коммерсантъ».

Занять сразу два кресла: губернаторское и председателя регионального правительства, Морозов захотел еще в 2019 году. Оказалось, что для этого необходимо скорректировать областной Устав. Разработка поправок заняла у чиновников почти три года.

Предложение депутатов КПРФ при этом не было учтено, жалуется лидер фракции в Ульяновске Айрат Гибатдинов.

«На совете заксобрания мы прямо сказали, что если наше предложение не будет принято, то вполне возможно, мы голосовать за поправки к уставу не будем», — выдвинул условие Гибатдинов.

После этого заявления внеочередное заседание Законодательного собрания 24 марта, на котором депутаты должны были проголосовать за поправки, в том числе приводящие Устав области в соответствие с Конституцией РФ, было неожиданно отменено, говорит председатель КПРФ. В повестку собрания парламентариев, запланированного на 31 марта, этот вопрос тоже не включили, сообщает местное издание «Улпресса».

«Единороссы», по мнению Гибатдинова, испугались, что им не хватит голосов для принятия поправок в Устав. Для этого нужно 24 «за», а у ЕР в парламенте на данный момент только 17 мандатов из 36. Между тем у коммунистов 12 кресел в Заксобрании. Получается, если хотя бы один из депутатов, не входящих в КПРФ, проголосует против или не явится на заседание, законопроект будет отклонен.

Депутаты «Единой России» в свою очередь заверили журналистов «Коммерсантъ», что в предложении КПРФ «есть логика», но прежде чем его рассматривать, необходимо проверить соответствует ли оно нормам федерального законодательства.

Глава комитета Заксобрания по госстроительству Сергей Шерстнев (представитель «Единой России») не исключил, что депутаты примут новый Устав региона без поправки от коммунистов, но после обязательно рассмотрят ее в качестве изменения в уже действующий документ.

«А вот будет ли она принята — уже второй вопрос», — заключил коллега Шерстнева Василий Гвоздев.

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