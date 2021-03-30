Стрелок из Подмосковья находился в розыске по подозрению в мошенничестве

Сотрудники правоохранительных органов обнародовали подробности о личности мужчины, который открыл огонь по силовикам в Подмосковье.

Сотрудники правоохранительных органов обнародовали подробности о личности мужчины, который открыл огонь по силовикам в Подмосковье.

По данным правоохранителей, мужчина, который забаррикадировался в коттедже в поселке Новые Вешки под Москвой, находился в розыске. Злоумышленника подозревают в мошенничестве. Кроме того, известно, что он числился в черном списке банков.

Некоторое время назад ФАН сообщал, что правоохранители установили личность жителя Подмосковья, открывшего огонь по ним. Изначально они прибыли к нему домой, чтобы допросить по делу о незаконном обороте оружия.