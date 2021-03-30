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14:48   30 Марта 2021
Происшествия

Полиция задержала мытищинского стрелка в Подмосковье

Полиция задержала мытищинского стрелка в Подмосковье

Силовики в ходе штурма задержали мужчину, который забаррикадировался в коттеджном поселке в подмосковных Мытищах. Пострадавших нет.

Задержанный ранее находился в федеральном розыске. В 2001 году его арестовали, но позже он скрылся. Сегодня сотрудники Росгвардии пришли к мужчине по подозрению в незаконном обороте оружия.

В тот момент, когда они вошли на участок, злоумышленник открыл огонь и бросил в стражей порядка две гранаты. Полицейские отметили, что фигурант ведет себя неадекватно. Стрелок находился в доме один, о заложниках пока ничего не известно. Он держал оборону с 11 утра. Попытки уговорить мужчину сдаться не увенчались успехом, и силовики взяли дом штурмом.

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#полиция #стрелок #мытищи

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