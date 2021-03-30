Голикова отметила снижение числа абортов в России

Число абортов в России с 2016 года сократилось на 39%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

Число абортов в России с 2016 года сократилось на 39%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

Она отметила, что это "серьезные цифры", однако "потенциал" в данном вопросе по-прежнему есть. По словам вице-премьера, беременные женщины, несмотря на пандемию, продолжают получать всю необходимую помощь. За последние пять лет в центрах медико-социальной поддержки более 230 тыс. ожидающих ребенка россиянок, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получили консультации. Многие из них решились рожать.

Говоря об улучшении демографической ситуации, Голикова также упомянула меры поддержки семей с детьми. По словам вице-премьера, благодаря им удалось замедлить темпы снижения рождаемости: в прошлом году этот показатель составил 3%, тогда как в 2019-м — 8%. Выплаты по рождению или усыновлению первенца в прошлом году получили свыше 990 тыс. российских семей.