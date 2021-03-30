«Губернаторопад» по-ставропольски: Владимирову прочат отставку из-за коррупции

За последние две недели в регионе по подозрению в получении взятки задержали уже двух министров. Эксперты спорят об устойчивости губернаторского кресла.

Сотрудники российской Генпрокуратуры сообщили тревожные вести: коррупция в стране крепчает, ее уровень за первые месяцы 2021 года вырос почти на 12%. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то рост составил 21%.

Честным людям, впрочем, волноваться не стоит, потому что в Кремле уже нашли способ победить взяточничество на местах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков успокоил журналистов «АиФ», посоветовав обратить взор на другие государства и воспитать в себе «нетерпимость».

«Чтобы бороться с этим злом [коррупцией], в обществе должна быть создана абсолютная нетерпимость к коррупции, с чем мы пока не справляемся. Что такое общественная нетерпимость? Чтобы взятки не брали, их надо перестать давать», — пояснил представитель Кремля.

Пока Москва ищет способы отвадить россиян решать проблемы методом «из рук в руки», правоохранители продолжают «зачистку» коррупционных управленцев в регионах. На этот раз под раздачу попал исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Ставропольского края Роман Петрашов. Сейчас он задержан, в его доме и офисе проходят обыски.

«Петрашов, занимающий должность заместителя председателя правительства Ставропольского края в период с 2013 по 2015 год, под гарантии заключения подрядных и субподрядных договоров на обустройство газовых и нефтяных месторождений получил не менее 130 миллионов рублей. Денежные средства он получил лично, через посредников, а также путем перечисления на расчетные счета подконтрольных ему юридических лиц», — рассказал представитель СКР.

«Экстраординарная ситуация»

Ставропольцев такими новостями удивить сложно, ведь задержание Петрашова – это очередной ход силовиков в партии против местной коррупционной «коалиции». Началась она с ареста заместителя председателя правительства Александра Золотарева двумя неделями ранее. Он, по версии экспертов, выступал лишь в роли «кошелька» главы Ставрополья, губернатора-единоросса Владимира Владимирова, а вот Роман Петрашов принимал откаты от должностных лиц региона и раздавал тендеры.

Поводов для «большой чистки» предостаточно: с 2015 года за Ставропольем тянется нить коррупционных скандалов, которая началась с ареста министра образования и молодежной политики Василия Лямкина за получение взятки в один миллион рублей. Позже Фемида настигла единоросса и бывшего вице-премьера Ставрополья Андрея Мурге, а в отношении бывшего министра архитектуры и строительства края Алексея Когарлыцкого и вовсе возбудили семь уголовных дел.

Вероятно, после задержания действующего зампреда правительства Владимир Владимиров уловил первые дуновения надвигающегося на его регион «губернаторопада», поэтому попытался спасти ситуацию. 15 марта в своем Instagram глава Ставропольского края объявил, что из-за ареста Золотарева отправляет местное правительство в отставку. Лишь спустя шесть лет Владимиров понял, что не может стоять рядом с «нечестными людьми»:

«Считаю, что ситуация экстраординарная и требует решительных действий. Курс на очищение краевой власти никто не изменял. И никто из моей команды не имеет право с него сворачивать. Не могу и не буду мириться с тем, что рядом могут стоять нечестные люди».

С того дня, как Владимиров взялся за «очищение краевой власти», все члены правительства продолжают работать «с приставками и.о.». В настоящий момент в регионе проходит «антикоррупционный аудит», который курирует лично губернатор.

В сложившихся условиях отставка правительства – единственный верный ход со стороны Владимирова, пишут кремлевские инсайдеры Telegram-канала «Незыгарь». Возможно, подобное решение поможет губернатору «очиститься» в глазах силовиков и не пасть следующей жертвой всероссийского «губернаторопада». Однако избавиться от репутации главы одного из самых коррупционных регионов будет на так просто.

«Губернатор [Владимиров] шлет месседж о готовности подчиняться антикоррупционному тренду. <…> Недавнее задержание Золотарева стало не первым и не вторым. <…> Это свидетельствует либо о неспособности модерировать внутриэлитные процессы, либо о наличии собственных интересов в коррупционных схемах. Оба варианта прямо бьют по Владимирову и его управленческой траектории», — пишет «Незыгарь».

Козырь в рукаве

Перспективы Владимира Владимирова весьма неоднозначны, потому что силовики установили для него жесткие рамки: либо кардинальное переформатирование кабинета министров, либо задержание с последующей отставкой. Таково мнение Дмитрия Орлова — политолога, гендиректора «Агентства политических и экономических коммуникаций «АПЭК», члена Высшего совета партии «Единая Россия».

«Фактически он [Владимиров] стоит перед выбором: кардинально изменить систему управления, очистить ее от коррупционеров, предъявить населению и элите новую "дорожную карту" для региона — или уйти в отставку под давлением обстоятельств. Развитие ситуации показывает, что отставка становится все более вероятной», — предположил эксперт.

С другой стороны, два «предупредительных выстрела» уже прозвучали, и глава Ставрополья отчетливо услышал сигнал. Отставка местного правительства – верный шаг, считает президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов. С коллегой из «АПЭК» политолог не согласился, ведь разыграв карту «антикоррупционного аудита», Владимиров покрыл скрытое предупреждение о своей отставке.

«Владимиров пришел к самому разумному решению, которое вообще возможно в этой ситуации. Он пытается понять, кто из действующих руководителей достоин занимать место рядом с ним. Мне кажется, это довольно экзотичный ход, ведь проверяют действительно всех. С каждым чиновником ты за руку ходить не будешь. Поэтому пока ни о каком кандидатстве на "губернаторопад" речи не идет», — ответил Орлову Куртов.

Пока эксперты спорят о возможной отставке губернатора Ставрополья, авторы «Незыгаря» уже прочат на его пост кандидатуру главы правительства Калмыкии Игоря Зотова. В 2019 году его отправил в отставку глава республики Бату Хасиков. Последнему также предсказывают вероятную отставку, о чем «Политика Сегодня» уже писала ранее.