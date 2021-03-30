Минздрав РФ не исключил третью волну коронавируса

Показатели заболеваемости коронавирусом среди россиян свидетельствуют о возможной третьей волне, заявили в Министерстве здравоохранения РФ.

Показатели заболеваемости коронавирусом среди россиян свидетельствуют о возможной третьей волне, заявили в Министерстве здравоохранения РФ.

Вторая волна пандемии захватила начало 2021 года, уточнила заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова. В этот вторник, 30 марта, она выступила в рамках конференции "Неделя медицинского образования".

Во всех регионах России идет активная кампания по вакцинации населения от коронавируса. Прививочные пункты открыты во многих медучреждениях, а также в торговых центрах и других подобных объектах.