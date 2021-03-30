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14:39   30 Марта 2021
Политика

Глава Ростехнадзора Алешин покинул свой пост

Глава Ростехнадзора Алешин покинул свой пост

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин освободил от должности руководителя Ростехнадзора Алексея Алешина. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Алексей Алешин возглавлял Ростехнадзор с 2014 года. По информации журналистов, Михаил Мишустин назначил на его место заместителя службы Александра Трембицкого.

"Новым руководителем Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) стал Александр Трембицкий. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Александр Трембицкий ранее руководил Северо-Кавказским управлением службы, возглавлял департамент по чрезвычайным ситуациям и государственному экологическому контролю администрации Краснодарского края.

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