Вассерман объяснил, что остановило Россию от ввода войск на Украину в 2014 году

Массовое сознание украинских граждан в 2014 году было заполнено проевропейской пропагандой, и именно это, а не боязнь каких-то санкций, удержало Россию от действий на территории соседней страны.

Массовое сознание украинских граждан в 2014 году было заполнено проевропейской пропагандой, и именно это, а не боязнь каких-то санкций, удержало Россию от действий на территории соседней страны.

Такое мнение в интервью изданию «Украина.ру» высказал известный телеведущий, публицист и политический консультант Анатолий Вассерман.

Если бы Россия тогда вмешалась в ход разворачивавшихся в Донбассе драматических событий, половина украинских граждан до сих пор была бы уверена была бы уверена, что «клятые москали» оторвали их страну от щедрой европейской кормушки. То есть десятки миллионов человек были бы недовольны российским вмешательством, а сотни тысяч самых недовольных горели бы желанием отомстить за него.

«Была бы по меньшей мере волна террора. Причем, учитывая, что украинцев от русских ни под каким микроскопом не отличить, бороться с этой волной террора было бы крайне сложно», — отметил Вассерман.

Но за прошедшее с 2014 года время большая часть украинцев разобралась в ситуации и понимает, что Европа не собирается кормить Украину, а напротив использует ее «чтобы самой ею накормиться», добавил аналитик. И теперь, если возникнет необходимость в более активных действиях Москвы на украинском направлении, этого препятствия уже не будет.

Также Вассерман напомнил, что еще и сейчас периодически раздаются голоса, что в случае возобновления Украиной боевых действий в Донбассе, российская армия вмешается в ситуацию и не просто освободит полностью территории Донецкой и Луганской народных республик, но чуть-ли не до Киева дойдет.