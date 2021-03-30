Отработавшим в АПК пенсионерам могут оставить надбавку к пенсии при переезде

Пожилым гражданам Российской Федерации, являющимся ветеранами сельского хозяйства, могут оставить денежные надбавки к пенсионным начислениям после их переезда в город.

Пожилым гражданам Российской Федерации, являющимся ветеранами сельского хозяйства, могут оставить денежные надбавки к пенсионным начислениям после их переезда в город.

Соответствующий законопроект внесен в Государственную думу РФ. Авторами документа являются сенатор Алексей Русских и ряд депутатов во главе с вице-спикером Алексеем Гордеевым. Проект был размещен в электронной базе данных нижней палаты.

Инициатива гарантирует повышенную фиксированную выплату для пенсионеров, отработавших не менее 30 лет в сельской местности. Факт переезда "не должен уничижать" их рабочий стаж в сложных условиях труда, отмечают авторы законопроекта. Выезд пенсионеров из сельской местности обусловлен объективными причинами, говорится в пояснительной записке. В их числе вынужденный переезд пенсионера по состоянию здоровья.