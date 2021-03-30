Заирбек Юсупов станет новым вице-губернатором Приморья

Бывший глава Владивостокского морского торгового порта Заирбек Юсупов будет назначен на пост вице-губернатора Приморского края.

Бывший глава Владивостокского морского торгового порта Заирбек Юсупов будет назначен на пост вице-губернатора Приморского края.

Информацию об этом сообщают СМИ Приморского края со ссылкой на источники в региональном правительстве. Юсупов в должности вице-губернатора будет курировать вопросы транспорта. Ранее этой сферой занимался Александр Костенко. Он покинул правительство из-за плохого состояния здоровья в феврале этого года после 20 лет работы.

Заирбек Юсупов прославился на всю страну в прошлом году. В конце октября генерального директора Владивостокского морского торгового порта отправили в отставку по решению наблюдательного совета. Перестановки в руководящем составе порта обернулись забастовками, взаимными обвинениями и даже уголовным делом.

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