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14:27   30 Марта 2021
Происшествия

Домашняя кошка убила хозяйку и собаку в Волгоградской области

Домашняя кошка убила хозяйку и собаку в Волгоградской области

Пенсионерка из Новоаннинского района скончалась после укуса домашней кошки. Причины недомогания женщина сначала связывала с коронавирусом.

В середине марта в медучреждения обратилась 60-летняя женщина. Оценив ее состояние, медики поняли, что у нее признаки не коронавируса, а бешенства, пациентку доставили в инфекционную больницу. Спустя почти десять дней пенсионерка умерла, сообщало РИА Новости.

Пациентка перед смертью рассказала, что проживавшая у нее кошка зимой укусила ее за предплечье. Женщина не стала обращаться к врачу. Позднее по невыясненным обстоятельствам умерла собака. Кошка постепенно стала настолько агрессивной, что ее пришлось убить. Согласно основному выводу специалистов, животные могли заразиться бешенством от лисы, которая иногда забегала во двор к пенсионерке. Кошка своим укусом занесла инфекцию хозяйке.

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#смерть #кошка #укус

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