Вице-премьер Крыма получил штраф за отказ надеть маску в самолете

Замглавы правительства Крыма Евгений Кабанов заплатит второй штраф за нарушение коронавирусного режима. Мужчину поймали без маски в самолете.

Замглавы правительства Крыма Евгений Кабанов заплатит второй штраф за нарушение коронавирусного режима. Мужчину поймали без маски в самолете.

Инцидент произошел на борту лайнера, который совершал перелет из Москвы в Симферополь. Видео с чиновником появилось в соцсетях. На нем Кабанов сидит в кресле воздушного судна без медицинской маски. В интервью журналистам он объяснил, что был в отпуске, возвращался из Москвы.

По его словам, после случившегося на него был составлен административный протокол. Теперь он должен заплатить штраф. Нарушитель пообещал "неукоснительно исполнить" решение суда. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее назвал недопустимым нарушение чиновниками установленных для всех правил.