Ответ белорусского МИД американским дипломатам восхитил пользователей Сети

Остроумный ответ сотрудников МИД Белоруссии на хамские "поздравления" посольства США горячо обсуждается пользователями Сети.

Остроумный ответ сотрудников МИД Белоруссии на хамские "поздравления" посольства США горячо обсуждается пользователями Сети.

Сотрудники посольства США в Белоруссии поздравили противников власти республики с так называемым Днем воли, при этом позволив себе упреки в адрес белорусских властей, которые якобы проводят "недемократичную" политику. В МИД республики не растерялись и дали жесткий ответ на подобное хамство.

Внешнеполитическое ведомство Белоруссии опубликовало на официальном портале ответ американским дипломатам. Текст наполнен тонкими намеками, отсылками на кровавое прошлое и настоящее США, что только подчеркивает высокий уровень образования авторов.

Ответ на высказывания дипломатов США заканчивается пожеланием американскому народу "не спотыкаясь подниматься по лестнице американской мечты", что отсылает к недавнему инциденту с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Он поднимался по трапу самолета, трижды споткнулся и едва не упал.

Пользователи Сети с восторгом вчитывались в текст, опубликованный белорусским МИД. В соцсетях люди писали слова поддержки и одобрения, восхищаясь остроумием авторов.

Ранее в Кремле прокомментировали возможность объединения России и Белоруссии, информирует сайт 360tv.ru.