Ответ белорусского МИД американским дипломатам восхитил пользователей Сети
Остроумный ответ сотрудников МИД Белоруссии на хамские "поздравления" посольства США горячо обсуждается пользователями Сети.
Сотрудники посольства США в Белоруссии поздравили противников власти республики с так называемым Днем воли, при этом позволив себе упреки в адрес белорусских властей, которые якобы проводят "недемократичную" политику. В МИД республики не растерялись и дали жесткий ответ на подобное хамство.
Внешнеполитическое ведомство Белоруссии опубликовало на официальном портале ответ американским дипломатам. Текст наполнен тонкими намеками, отсылками на кровавое прошлое и настоящее США, что только подчеркивает высокий уровень образования авторов.
Ответ на высказывания дипломатов США заканчивается пожеланием американскому народу "не спотыкаясь подниматься по лестнице американской мечты", что отсылает к недавнему инциденту с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Он поднимался по трапу самолета, трижды споткнулся и едва не упал.
Пользователи Сети с восторгом вчитывались в текст, опубликованный белорусским МИД. В соцсетях люди писали слова поддержки и одобрения, восхищаясь остроумием авторов.
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