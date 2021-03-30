Полиция начала штурм дома стрелка в Мытищах

Силовики решили штурмовать коттедж, в котором забаррикадировался вооруженный мужчина.

Силовики решили штурмовать коттедж, в котором забаррикадировался вооруженный мужчина.

По предварительным данным, злоумышленнику 61 год, он прописан в Москве. Сегодня мужчину должны были опросить — его подозревали в причастности к незаконному обороту оружия. Увидев силовиков, злоумышленник открыл огонь из автомата. Кроме того, по предварительным данным, он бросил несколько гранат в сторону полицейских.

Информация о пострадавших не поступала. Было принято решение взять дом штурмом, сообщал ФАН.