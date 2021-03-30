Правоохранители установили личность мытищинского стрелка

Мужчина открыл огонь по оперативникам в частном доме в Новых Вешках. Оперативникам удалось установить личность злоумышленника.

Мужчина открыл огонь по оперативникам в частном доме в Новых Вешках. Оперативникам удалось установить личность злоумышленника.

Стрелок, забаррикадировавшийся в коттедже в Мытищах, имеет московскую прописку. Ему 61 год. Подозреваемый открыл огонь из автомата в тот момент, когда к нему пришла проверка Росгвардии по оружию. В сторону силовиков злоумышленник метнул гранату.

Силовики взяли дом штурмом, потому что горожанин не прекратил сопротивление, сообщал ФАН. Местный житель держит оборону с 11:00 дня, при этом никаких требований не выдвигает.