14:09 30 Марта 2021Происшествия
Стрелок в Мытищах подозревается в незаконном обороте оружия
Сотрудники МВД и ФСБ приехали в Мытищи осмотреть дом местного жителя, чтобы проверить сообщения об его причастности к незаконному обороту оружия.
Сотрудники МВД и ФСБ приехали в Мытищи осмотреть дом местного жителя, чтобы проверить сообщения об его причастности к незаконному обороту оружия.
Однако когда силовики оказались на участке, 61-летний мужчина начал стрелять из автомата и бросил несколько гранат в их сторону.
Злоумышленник несколько часов проявляет неадекватное поведение, на переговоры он не соглашался. В итоге правоохранители приняли решение брать дом стрелка штурмом, сообщал ФАН.