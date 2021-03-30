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14:09   30 Марта 2021
Происшествия

Стрелок в Мытищах подозревается в незаконном обороте оружия

Стрелок в Мытищах подозревается в незаконном обороте оружия

Сотрудники МВД и ФСБ приехали в Мытищи осмотреть дом местного жителя, чтобы проверить сообщения об его причастности к незаконному обороту оружия.

Однако когда силовики оказались на участке, 61-летний мужчина начал стрелять из автомата и бросил несколько гранат в их сторону.

Злоумышленник несколько часов проявляет неадекватное поведение, на переговоры он не соглашался. В итоге правоохранители приняли решение брать дом стрелка штурмом, сообщал ФАН.

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