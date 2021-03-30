Вассерман перевел с дипломатического языка слова Лаврова в адрес ЕС

Отдельные страны Евросоюза, осознающие свои нужды и не следующие слепо указаниям Брюсселя, могут рассчитывать на полное взаимопонимание с Россией, а всем остальным нужно понимать, что у Москвы хватает и других партнеров.

Отдельные страны Евросоюза, осознающие свои нужды и не следующие слепо указаниям Брюсселя, могут рассчитывать на полное взаимопонимание с Россией, но тем, кто считает, что РФ больше нуждается в ЕС, чем он в ней, нужно понимать, что у Москвы хватает и других партнеров.

Об этом в интервью изданию «Украина.ру» заявил известный российский политический консультант, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман, комментируя заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, сделанное им 23 марта во время встречи с китайским коллегой Ван И в Пекине.

«С Евросоюзом как с организацией отношений нет. Вся инфраструктура этих отношений уничтожена односторонними решениями Брюсселя», — заявил тогда российский министр иностранных дел.

При этом Анатолий Вассерман напомнил, что руководство Евросоюза, в отличие от политиков отдельных европейских стран, назначается, а не избирается в ходе выборов. Поэтому брюссельских чиновников не волнуют интересы Евросоюза, и подавляющее большинство принимаемых ими решений продиктовано либо соблюдением бюрократических формальностей, либо желанием США.

Соединенные Штаты Америки, напомнил аналитик, после Второй мировой войны создали в мире собственную систему воспитания перспективных политиков, и теперь внушают всем, что любой чиновник, не прошедший в Штатах обучение или хотя бы стажировку является слабаком и никому не нужен.

Таким образом очень многие чиновники, занимающие высокие должности и принимающие судьбоносные решения, уверены, что интересы Европы совпадают с интересами Америки. Однако на более низких должностях можно найти и вменяемых политиков, отмечает Вассерман.

«Если Европа эти отношения разорвала, просто разрушив все механизмы, которые создавались многие годы, и у нас остались партнерами только отдельные европейские страны, которые хотят своими национальными интересами руководствоваться, то, наверное, объективно это ведет к тому, что наши отношения с Китаем развиваются быстрее, чем то, что осталось от отношений с европейскими странами», — приводит аналитик слова Сергея Лаврова.

В переводе с дипломатического языка на обычный, это, по словам Вассермана, значит, что страны-члены Евросоюза, которые осознаю собственные нужды, не путая их с поступающими из Брюсселя указаниями, найдут полное взаимопонимание с Россией. Но если кто-то из европейских стран, считает, что Россия нуждается в Евросоюзе больше, чем он нуждается в ней, им нужно иметь в виду, что у РФ достаточно и других партнеров.