В Кремле рассказали о планах Путина обсудить ситуацию в Донбассе с Меркель и Макроном

Президент России Владимир Путин обсудит ситуацию в Донбассе с лидерами Франции и Германии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин обсудит ситуацию в Донбассе с лидерами Франции и Германии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, в настоящее время обсуждается формат контакта Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Когда мы точно окончательно будем понимать, мы вас проинформируем. Здесь особо разницы нет, видео это или нет. Речь идет о разговоре между Путиным, Меркель и Макроном. Будет ли это видео или голос, это уже второстепенный вопрос", — пояснил он.

Песков также добавил, что лидеры трех стран планируют обменяться мнениями по ситуации на юго-востоке Украины.