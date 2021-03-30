Экономист Колташов рассказал, чем для России обернется отказ от доллара
США стремятся ограничить развитие России, используя санкции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 22 марта. По словам дипломата, чтобы не зависеть от Вашингтона и Запада в целом, стране нужно уходить от использования доллара и западных платежных систем.
Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов считает, что Россия выиграет, если уменьшит свою привязку к американкой валюте.
«Россия может выиграть и выиграет, если уменьшит свою привязку к доллару. Достаточно просто перестать постоянно его поддерживать. США утратили свою функцию глобального экономического локомотива и больше не справляются со своими обязанностями», — заявил Колташов на пресс-конференции ИА Общественной службы новостей.
В феврале Минфин сообщил, что Россия изменила структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ), снизив долю активов в долларе и евро с 45 до 35%.
В марте спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что американская валюта останется в обращении в России, но снижать зависимость российской экономики от доллара необходимо. В последние годы Центробанк и правительство по поручению президента РФ проводят политику дедолларизации, добавила она.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что Россия постепенно избавляется от долларовой зависимости, используя национальную валюту в расчетах с другими странами. В качестве примера он привел Евразийский экономический союз (ЕАЭС). В рамках организации расчеты в национальных валютах увеличились до 74%.