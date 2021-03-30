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13:48   30 Марта 2021
Армия

Новый российский транспортник Ил-112В выполнил свой второй полет

Новый российский транспортник Ил-112В выполнил свой второй полет

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В выполнил второй тестовый полет, о чем журналистам сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

В ходе тестового полета была проведена проверка устойчивости и управляемости самолета с сопутствующей диагностикой работы силовой установки и основных систем воздушного судна.

"30 марта продолжилась программа летных испытаний легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, построенного в рамках контракта с Минобороны России", проинформировали в ОАК.

Согласно информации, полет был осуществлен на аэродроме воронежского авиастроительного предприятия ВАСО (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") и продолжался около 30 минут.

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#ростех #ил-112в #оак

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