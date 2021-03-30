13:48 30 Марта 2021Армия
Новый российский транспортник Ил-112В выполнил свой второй полет
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В выполнил второй тестовый полет, о чем журналистам сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В выполнил второй тестовый полет, о чем журналистам сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
В ходе тестового полета была проведена проверка устойчивости и управляемости самолета с сопутствующей диагностикой работы силовой установки и основных систем воздушного судна.
"30 марта продолжилась программа летных испытаний легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, построенного в рамках контракта с Минобороны России", — проинформировали в ОАК.
Согласно информации, полет был осуществлен на аэродроме воронежского авиастроительного предприятия ВАСО (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") и продолжался около 30 минут.