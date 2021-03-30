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13:47   30 Марта 2021
Политика

В Кремле не заинтересованы в регулярных отчетах ФСИН о заключении Навального

В Кремле не заинтересованы в регулярных отчетах ФСИН о заключении Навального

Сотрудники Кремля не запрашивают у ФСИН информацию о заключении блогера Алексея Навального. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты спросили у Пескова, интересуются ли в администрации президента условиями заключения Навального. Пресс-секретарь главы государства ответил отрицательно.

По словам Дмитрия Пескова, правила содержания в колонии равны для всех заключенных. Он также уточнил, что в Кремле не заинтересованы в регулярных отчетах ФСИН по поводу Навального.

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