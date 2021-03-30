Книга россиянки впервые вошла в лонг-лист Международной Букеровской премии

Мария Степанова, писательница из Москвы, вошла в "длинный список" Международной Букеровской премии.

Мария Степанова, писательница из Москвы, вошла в "длинный список" Международной Букеровской премии.

Степанова стала первой россиянкой, попавшей в лонг-лист одной из самых престижных наград в мире английской литературы. На престижную награду выдвинута книга писательницы "Памяти памяти", сообщает ТАСС.

Произведение Степановой было удостоено отечественной премии "Большая книга" в 2018 году. В книге писательница изучает свою родословную, семейные корни и пытается осмыслить фамильное прошлое.

Всего в лонг-лист Международной Букеровской премии вошли 13 писателей из 12 стран. Среди них Нана Эквтимишвили из Грузии с книгой "Грушевое поле", Адания Шибли из Палестины с "Незначительной деталью" и другие.