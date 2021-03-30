Датские ученые назвали людей, которые подвержены риску повторно заболеть COVID-19

После перенесенной коронавирусной инфекции люди старше 65 лет обладают крайне низкой иммунной защитой.

После перенесенной коронавирусной инфекции люди старше 65 лет обладают крайне низкой иммунной защитой.

У пенсионеров, чей возраст превышает 65 лет, иммунная защита в два раза ниже, чем у других людей. Именно поэтому каждый второй человек преклонного возраста рискует заболеть коронавирусом повторно. Такой вывод сделала группа ученых из Statens Serum Institut в Копенгагене.

В ходе исследования ученые проанализировали порядка 10,6 млн тестов на коронавирус. Результаты эксперимента показали, что у 78,8% пациентов выработался стойкий иммунитет.

"Однако среди лиц старше 65 лет иммунный ответ вырабатывался у 47,1% пациентов", — цитируют "Известия" ученых.

Для предотвращения повторного заражения пожилых людей необходимо более широко использовать вакцинацию. Также пенсионерам следует соблюдать режим самоизоляции и помнить о необходимости использования масок в общественных местах.

Не так давно премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому результаты тестов на коронавирус будут приходить в личный кабинет на госуслугах. В правительстве считают, что нововведение сэкономит время, снизит количество поддельных справок и автоматизирует отправку результатов в Роспотребнадзор после поездок за границу, сообщает сайт 360tv.ru.