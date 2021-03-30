В Кремле назвали Минские соглашения единственной основой для урегулирования в Донбассе

Минские соглашения остаются единственно возможной основой урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Минские соглашения остаются единственно возможной основой урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, украинская сторона саботирует выполнение Минских соглашений и решений парижского саммита "нормандской четверки". При этом Москва не видит альтернативы этим договоренностям.

"Не нужно ничего усложнять, нужно просто посмотреть и перечитать этот документ, чтобы увидеть, что, к сожалению, Киев их не выполнил. Также был документ, который был подписан по итогам парижских переговоров. То же самое — большая часть договоренностей выполнена не была. Почему украинская сторона не выполняет эти договоренности — это вопрос", — сказал Песков.

Напомним, в 2014 году украинские власти начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. Согласно данным ООН, с начала гражданской войны на Украине погибли 14 тысяч человек, более 30 тысяч получили ранения.