Лукашенко рассказал, что решение изменить Конституцию Белоруссии назрело давно

Решение изменить конституцию страны назревало давно, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам перераспределения полномочий между госорганами.

Решение изменить конституцию страны назревало давно, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам перераспределения полномочий между госорганами.

Глава государства объяснил, что внесение изменений в Основной закон страны основано исключительно на внутренних интересах Белоруссии.

"Тем, кто забыл это, напоминаю, что не Россия и не руководство России заставляют Лукашенко конституцию переделывать. Нет. Этим мы занимаемся давным-давно", — сказал Александр Лукашенко.

Обсуждения по вопросу конституции привели к признанию того, что изменения в любом случае нужны, заключил президент.