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13:33   30 Марта 2021
Происшествия

Стрельба по полицейским ведется из частного дома в Мытищах

Стрельба по полицейским ведется из частного дома в Мытищах

Мужчина забаррикадировался в доме в Мытищах и открыл огонь по силовикам.

Сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию вокруг дома, где забаррикадировался мужчина. Злоумышленник открыл беспорядочную стрельбу.

Известно, что стрелок целится в сотрудников полиции и Росгвардии. По предварительным данным, мужчина "держит оборону" с 11:00, требований не выдвигает. Пострадавших в результате происшествия нет.

Стрельба произошла в средней школе в Чикаго, сообщал ранее ФАН. Неизвестные открыли огонь рядом с образовательным учреждением в США. Погиб один человек.

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#стрельба #чп #мытищи

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