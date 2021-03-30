Стрельба по полицейским ведется из частного дома в Мытищах

Мужчина забаррикадировался в доме в Мытищах и открыл огонь по силовикам.

Мужчина забаррикадировался в доме в Мытищах и открыл огонь по силовикам.

Сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию вокруг дома, где забаррикадировался мужчина. Злоумышленник открыл беспорядочную стрельбу.

Известно, что стрелок целится в сотрудников полиции и Росгвардии. По предварительным данным, мужчина "держит оборону" с 11:00, требований не выдвигает. Пострадавших в результате происшествия нет.

Стрельба произошла в средней школе в Чикаго, сообщал ранее ФАН. Неизвестные открыли огонь рядом с образовательным учреждением в США. Погиб один человек.