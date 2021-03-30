В Правительстве РФ опровергли слухи о возможном подорожании молока

В аппарате вице-премьера РФ Виктории Абрамченко опровергли слухи о возможном росте стоимости молочных изделий из-за введения экосбора.

В аппарате вице-премьера РФ Виктории Абрамченко опровергли слухи о возможном росте стоимости молочных изделий из-за введения экосбора.

Переход на новую систему расширенной ответственности производителей является необходимым на сегодняшний день. Однако нововведение не должно привести к заметному повышению стоимости молока, передает телеканал "360".

"Новый механизм расширенной ответственности производителей не подразумевает введение какой-либо фискальной нагрузки", — заявили в пресс-службе Абрамченко.

В новой концепции не говорится о плате экосбора по двойному нормативу для производителей упаковки или продуктов. Инициатива подразумевает уход от градации и нормативов и поможет изменить экологическую ситуацию, добавили в аппарате.

Возможность роста стоимости молочной продукции из-за нововведения не допускается и по расчетам Министерства экономического развития России. Так, повышение себестоимости может составить всего 2%, как заявили журналистам в пресс-центре Российского экологического оператора. Там считают, что говорить о росте цен напрямую некорректно, поскольку у производителей себестоимость обычно колеблется в районе 5% в обе стороны.