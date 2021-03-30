Бывшая пленница скопинского маньяка просит СК возбудить против него дело

Екатерина Степанова, одна из жертв Виктора Мохова, обратилась с заявлением в Следственный комитет.

Екатерина Степанова, одна из жертв Виктора Мохова, обратилась с заявлением в Следственный комитет.

С ее слов, в отношении Мохова нужно возбудить новое уголовное дело или ограничить его высказывания и активность в социальных сетях.

Виктор Мохов вышел из-под 17-летнего тюремного заключения в начале марта. В 2000-м он заманил 14-летнюю Екатерину Мартынову и 17-летнюю Елену Самохину к себе домой, а потом заточил их на три с половиной года в самодельном бункере под гаражом. Маньяк подвергал девушек насилию и издевательствам.