Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:19   30 Марта 2021
Происшествия

Бывшая пленница скопинского маньяка просит СК возбудить против него дело

Бывшая пленница скопинского маньяка просит СК возбудить против него дело

Екатерина Степанова, одна из жертв Виктора Мохова, обратилась с заявлением в Следственный комитет.

С ее слов, в отношении Мохова нужно возбудить новое уголовное дело или ограничить его высказывания и активность в социальных сетях.

Виктор Мохов вышел из-под 17-летнего тюремного заключения в начале марта. В 2000-м он заманил 14-летнюю Екатерину Мартынову и 17-летнюю Елену Самохину к себе домой, а потом заточил их на три с половиной года в самодельном бункере под гаражом. Маньяк подвергал девушек насилию и издевательствам.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#ск рф #интервью #собчак #мохов #скопинский маньяк #пленницы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров